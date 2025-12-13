Tether Juve non è finita qui | nonostante il no di Elkann alla cessione le parti si sono date appuntamento per capire come collaborare Le ultimissime
Nonostante il rifiuto di Elkann alla cessione, le trattative tra Tether Juve ed Exor proseguono. Le parti hanno concordato di esplorare future forme di collaborazione, con un focus sulla possibile partnership strategica con Ardoino. La situazione resta in evoluzione, aprendo nuove prospettive per il rilancio del club attraverso iniziative congiunte.
Tether Juve, Exor dice no alla cessione ma resta l’ipotesi di una collaborazione strategica con Ardoino per rilanciare il club grazie al legame nel CdA. Il polverone sollevato dalla clamorosa offerta d’acquisto presentata da Tether si sta lentamente depositando, lasciando intravedere con nitidezza i contorni della realtà. Se da un lato la posizione di Exor e della famiglia Agnelli-Elkann appare irremovibile sul fronte della proprietà, dall’altro si aprono spiragli interessanti per un futuro condiviso sotto una veste diversa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, per quanto riguarda l’acquisizione del pacchetto di maggioranza non c’è nessuna speranza di accettazione. Juventusnews24.com
