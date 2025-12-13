Tether Juve la Gazzetta svela | l’intenzione è acquistare l’intera fetta di Exor a un prezzo per azione più alto rispetto alla quotazione ufficiale! I dettagli
La Gazzetta ha svelato i piani di Tether Juve, che mira ad acquistare l’intera quota di Exor a un prezzo superiore alla quotazione ufficiale. L’analisi dettagliata evidenzia un’operazione volta a ottenere un plusvalore rispetto al valore di mercato di dicembre, offrendo uno sguardo approfondito sulla proposta economica in atto.
Tether Juve, la Gazzetta analizza la proposta economica per l’intera quota Exor che garantisce un plusvalore rispetto alla quotazione ufficiale di dicembre. L’assalto di Tether alla Juventus non è fatto solo di promesse e visioni future, ma si basa su un’architettura finanziaria estremamente precisa e aggressiva, studiata nei minimi dettagli per mettere la proprietà di fronte a un’offerta difficilmente ignorabile sotto il profilo numerico. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è entrata nelle pieghe del documento inviato a John Elkann, svelando i dettagli economici di quella che si configura come un tentativo di acquisizione totale. Juventusnews24.com
Tether, il colosso da oltre 13 miliardi di utili con Exor e Juventus: un rapporto complesso - Tether, il colosso da oltre 13 miliardi di utili che guarda alla Juventus Come riferisce Gazzetta, la società fondata da Giancarlo Devasini, oggi tra i giganti ... tuttojuve.com
Juventus, Tether pronta all’acquisizione? - Le parole di Ardoino aprono La Gazzetta dello Sport L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con una notizia destinata ... tuttojuve.com
Juve, da Tether valutazione di 1,1 miliardi: la cifra, nonostante la capitalizzazione da 840 milioni, non viene ritenuta congrua per una società con stadio di proprietà e ampiamente il maggior numero di tifosi in Italia. Per paragone, il Milan fu acquistato da RedBi - facebook.com facebook
CEO Tether: “Inviata una proposta ufficiale a Exor per acquisire la Juve, se andrà a buon fine investimento per 1 miliardo” x.com
L'Italiano che Ha Comprato il 10% della Juventus Nella Vita di Paolo Ardoino, CEO di Tether