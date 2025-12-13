Tether Juve la Gazzetta svela | l’intenzione è acquistare l’intera fetta di Exor a un prezzo per azione più alto rispetto alla quotazione ufficiale! I dettagli

La Gazzetta ha svelato i piani di Tether Juve, che mira ad acquistare l’intera quota di Exor a un prezzo superiore alla quotazione ufficiale. L’analisi dettagliata evidenzia un’operazione volta a ottenere un plusvalore rispetto al valore di mercato di dicembre, offrendo uno sguardo approfondito sulla proposta economica in atto.

Tether Juve, la Gazzetta analizza la proposta economica per l’intera quota Exor che garantisce un plusvalore rispetto alla quotazione ufficiale di dicembre. L’assalto di Tether alla Juventus non è fatto solo di promesse e visioni future, ma si basa su un’architettura finanziaria estremamente precisa e aggressiva, studiata nei minimi dettagli per mettere la proprietà di fronte a un’offerta difficilmente ignorabile sotto il profilo numerico. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è entrata nelle pieghe del documento inviato a John Elkann, svelando i dettagli economici di quella che si configura come un tentativo di acquisizione totale. Juventusnews24.com

