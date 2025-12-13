Tether all’assalto della Juve

Tether ha presentato un'offerta vincolante a Exor, mettendo sul tavolo contanti e un investimento di un miliardo di euro per il futuro della Juventus. La proposta rappresenta un passo significativo nel tentativo di acquisire una partecipazione strategica nel club, aprendo nuove prospettive per il suo sviluppo e il suo progetto sportivo.

Offerta vincolante a Exor: contanti sul tavolo e un miliardo per il futuro bianconero. Ildifforme.it Tether vuole comprare la Juventus: pronti a investire 1 mld di euro. Exor: non vendiamo - Immediata la replica della società di Elkann: "Exor non intende vendere la propria partecipazione in Juventus né a Tether né ad altri soggetti. rainews.it

Tether, dentro l’offerta a Exor: come e cosa dovrebbe fare per acquisire la Juve - I dettagli tecnici della proposta avanzata dalla società di criptovalute: la valutazione totale della società bianconera è di 1,1 miliardi ... tuttosport.com

Tether tenta l'assalto alla Juventus: la replica ferma degli Elkann. Cosa sappiamo x.com

#Calcio Juventus, la squadra più amata d’Italia, potrebbe cambiare proprietà! Una notizia che potrebbe segnare una vera svolta nel mondo del calcio italiano: Tether, società leader nel settore delle stablecoin e già partner della Juventus, ha presentato a Ex - facebook.com facebook

© Ildifforme.it - Tether all’assalto della Juve

Juve, UN MILIARDO di PERDITE: Elkann VENDE? La verità su Tether

Video Juve, UN MILIARDO di PERDITE: Elkann VENDE? La verità su Tether Video Juve, UN MILIARDO di PERDITE: Elkann VENDE? La verità su Tether