Test di accesso a medicina troppo difficile | si dimette il responsabile del Sunesung Koreano

Il responsabile del Sunesung in Corea si dimette a causa delle difficoltà del test di accesso a medicina, mentre in Italia si proseguono le polemiche sul primo appello del “semestre filtro”. La situazione evidenzia approcci e problematiche diverse in due contesti distinti, riflettendo le complesse sfide legate alla selezione degli studenti di medicina a livello internazionale.

Mentre in Italia le polemiche sul primo appello del cosiddetto “semestre filtro” di Medicina continuano a tenere banco, con il boom di bocciati e i commenti su quesiti, dall’altra parte del mondo la questione si pone in termini completamente diversi. In Corea del Sud, dove i test di ammissione all’università sono noti per essere tra i più rigidi e stressanti al mondo, una recente ondata di critiche ha portato addirittura alle dimissioni di un alto funzionario ministeriale. L'articolo . Orizzontescuola.it

