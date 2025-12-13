Test di accesso a medicina troppo difficile | si dimette il responsabile del Sunesung Koreano
Il responsabile del Sunesung in Corea si dimette a causa delle difficoltà del test di accesso a medicina, mentre in Italia si proseguono le polemiche sul primo appello del “semestre filtro”. La situazione evidenzia approcci e problematiche diverse in due contesti distinti, riflettendo le complesse sfide legate alla selezione degli studenti di medicina a livello internazionale.
Mentre in Italia le polemiche sul primo appello del cosiddetto “semestre filtro” di Medicina continuano a tenere banco, con il boom di bocciati e i commenti su quesiti, dall’altra parte del mondo la questione si pone in termini completamente diversi. In Corea del Sud, dove i test di ammissione all’università sono noti per essere tra i più rigidi e stressanti al mondo, una recente ondata di critiche ha portato addirittura alle dimissioni di un alto funzionario ministeriale. L'articolo . Orizzontescuola.it
Test di Medicina, secondo appello: ecco i testi delle prove d'esame di biologia, chimica e fisica. E le soluzioni - Il 10 dicembre si è svolta la seconda prova per l'accesso a Medicina dopo il semestre filtro: nel primo round erano passati poco più del 10 per cento degli studenti, secondo i primi dati ufficiosi ... msn.com
Test "impossibili" per entrare a Medicina, studenti in piazza: verso la sanatoria - Anche il secondo appello dopo il semestre filtro si è rivelato particolarmente difficile, si annuncia una valanga di ricorsi. today.it
Ieri la ministra dell'Università Bernini pare proprio che abbia messo in campo una precisa opera di delegittimazione di alcuni studenti che avevano avuto il coraggio di contestare la sua riforma sui test d'accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia. Invece di far - facebook.com facebook
La ministra Bernini ha costruito attorno al suo “semestre filtro” una narrazione epica: abolizione del test d’ingresso, rivoluzione dell’accesso, modernità in arrivo. Ma la realtà, come sempre, è più dura della propaganda. Dai dati disponibili, quasi l’87% degli isc x.com
