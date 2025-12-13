Terribile incendio nel palazzo dell’Enel | terrore in pieno centro

Nel primo pomeriggio di sabato, viale Regina Margherita a Roma è stato teatro di un grave incendio presso il palazzo Enel, coinvolto in lavori di ristrutturazione da tempo. L’incidente ha generato momenti di panico tra i residenti e le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per gestire la situazione.

Paura nel primo pomeriggio di sabato in viale Regina Margherita, a Roma, dove un incendio è divampato all’interno del palazzo Enel da anni interessato da lavori di ristrutturazione. Una colonna di fumo nero, visibile a distanza, ha rapidamente invaso la zona tra il quartiere Salario e le vie limitrofe, costringendo all’intervento immediato dei vigili del fuoco e alla messa in sicurezza dell’area. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 13.30 al quarto piano dell’edificio, in un’area dove sono presenti sia locali ancora in cantiere sia alcuni uffici già operativi. Essendo una giornata prefestiva, all’interno non ci sarebbe stato personale Enel al lavoro, circostanza che ha evitato conseguenze più gravi. Thesocialpost.it

