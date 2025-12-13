Terribile esplosione nell’ospedale tantissimi morti! L’annuncio appena arrivato

Un grave incidente ha sconvolto lo Stato di Rakhine, Myanmar, dove un attacco aereo ha colpito un ospedale civile durante la notte. L'esplosione ha provocato numerose vittime, lasciando sgomento tra la popolazione e le autorità locali. La tragedia si aggiunge alle recenti tensioni nella regione, suscitando preoccupazione a livello internazionale.

Un ospedale civile nello Stato di Rakhine, in Myanmar, è stato colpito da un attacco aereo durante la notte, causando una strage. La struttura sanitaria, situata nella città di Mrauk-U, è stata quasi completamente distrutta dopo il bombardamento, con un bilancio drammatico di vittime tra pazienti, personale medico e civili. Secondo le prime informazioni fornite dai soccorritori locali, oltre 30 persone hanno perso la vita, mentre decine risultano ferite, alcune in condizioni gravissime. L'ospedale rappresentava un punto di riferimento fondamentale per l'assistenza sanitaria dell'area.

