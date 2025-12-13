Terremoto in Italia raffica di scosse nella notte | cosa sta succedendo

Nella notte, l’Italia ha registrato una serie di scosse sismiche nella zona dell’Aspromonte, in particolare a Cardeto, nella provincia di Reggio Calabria. Un intenso sciame sismico sta interessando l’area, suscitando preoccupazione tra la popolazione e le autorità locali.

Screenshot Un intenso sciame sismico sta interessando la zona dell’Aspromonte, in particolare l’area di Cardeto, nella provincia di Reggio Calabria. Secondo i dati diffusi dall’ INGV, tra la serata dell’11 dicembre e la mattinata del 12 dicembre sono stati rilevati 23 terremoti di bassa intensità ma ravvicinati nel tempo, segnale tipico di un’attività sismica in evoluzione. Localizzazione e caratteristiche delle scosse. Le scosse hanno presentato una magnitudo compresa tra 1.0 e 2.8, con ipocentri localizzati tra 9 e 16 chilometri di profondità. Il primo evento è stato registrato l’11 dicembre alle 19:18, mentre l’ultimo, al momento, è avvenuto oggi alle 06:16. Thesocialpost.it Terremoto in Calabria, sciame sismico con epicentro a Cardeto e magnitudo massima di 2 gradi: la situazione - Un terremoto dopo l'altro in provincia di Reggio Calabria: 9 scosse in 48 ore, magnitudo intorno al 2. virgilio.it

Terremoto oggi tra Romagna e Toscana, sei scosse nella notte: «La più forte alle 3.36». Cosa sta succedendo - Uno sciame sismico è in corso dalla serata di ieri, giovedì 4 dicembre, tra Romagna e Toscana. ilgazzettino.it

Una lettera alla premier Giorgia Meloni e al suo vice Matteo Salvini per chiedere pari dignità alle vittime del terremoto dell'Aquila e del Centro Italia. "C'è un emendamento da approvare in Parlamento, il dolore non ha colore". Da Lanciano l'appello di M - facebook.com facebook

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.2 ore 04:14 IT del 13-12-2025 a Albania Prof= 21.5 Km #INGV_44794942 x.com

© Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, raffica di scosse nella notte: cosa sta succedendo

TERREMOTO CENTRO ITALIA IL MOMENTO DELLA SCOSSA FILMATO IN DIRETTA

Video TERREMOTO CENTRO ITALIA IL MOMENTO DELLA SCOSSA FILMATO IN DIRETTA Video TERREMOTO CENTRO ITALIA IL MOMENTO DELLA SCOSSA FILMATO IN DIRETTA