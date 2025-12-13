Terremoto in Italia raffica di scosse nella notte | cosa sta succedendo

Nella notte, l’Italia ha registrato una serie di scosse sismiche nella zona dell’Aspromonte, in particolare a Cardeto, nella provincia di Reggio Calabria. Un intenso sciame sismico sta interessando l’area, suscitando preoccupazione tra la popolazione e le autorità locali.

Screenshot Un intenso sciame sismico sta interessando la zona dell’Aspromonte, in particolare l’area di Cardeto, nella provincia di Reggio Calabria. Secondo i dati diffusi dall’ INGV, tra la serata dell’11 dicembre e la mattinata del 12 dicembre sono stati rilevati 23 terremoti di bassa intensità ma ravvicinati nel tempo, segnale tipico di un’attività sismica in evoluzione. Localizzazione e caratteristiche delle scosse. Le scosse hanno presentato una magnitudo compresa tra 1.0 e 2.8, con ipocentri localizzati tra 9 e 16 chilometri di profondità. Il primo evento è stato registrato l’11 dicembre alle 19:18, mentre l’ultimo, al momento, è avvenuto oggi alle 06:16. Thesocialpost.it

