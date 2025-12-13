Terremoto a Cardeto sciame sismico in corso da questa mattina

Nella zona di Cardeto, nel cuore dell'Aspromonte, si sta verificando uno sciame sismico che ha avuto inizio questa mattina. La sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma sta monitorando attentamente la situazione, che ha già registrato diversi movimenti tellurici.

Uno sciame sismico è stato registrato oggi nella zona di Cardeto, nel cuore dell'Aspromonte, dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma.Diverse scosse di magnitudo tra 2 e 2.8 sono state registrate nella mattina a partire dalle 4.43; mentre un terremoto di. Reggiotoday.it

