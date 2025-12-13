Terremoto a Cardeto sciame sismico in corso da questa mattina

Nella zona di Cardeto, nel cuore dell'Aspromonte, si sta verificando uno sciame sismico che ha avuto inizio questa mattina. La sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma sta monitorando attentamente la situazione, che ha già registrato diversi movimenti tellurici.

Uno sciame sismico è stato registrato oggi nella zona di Cardeto, nel cuore dell'Aspromonte, dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma.Diverse scosse di magnitudo tra 2 e 2.8 sono state registrate nella mattina a partire dalle 4.43; mentre un terremoto di. Reggiotoday.it Sciame sismico in Calabria: numerose scosse avvertite dalla popolazione - Uno sciame sismico è in corso dalle prime ore della notte sulle colline di Reggio Calabria, dove una serie di scosse di terremoto di bassa e media intensità si sta ripetendo con una certa frequenza. zoom24.it

Terremoto in Calabria, sciame sismico con epicentro a Cardeto e magnitudo massima di 2 gradi: la situazione - Un terremoto dopo l'altro in provincia di Reggio Calabria: 9 scosse in 48 ore, magnitudo intorno al 2. virgilio.it

#Terremoto #ReggioCalabria, continuano le scosse a #Cardeto | DATI e MAPPE - facebook.com facebook

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.5 ore 15:19 IT del 13-12-2025 a 4 km NW Cardeto (RC) Prof= 14.9 Km #INGV_44798112 x.com

