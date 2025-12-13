Terni prima iniziativa del Natale solidale | Sotto l’albero un regalo per tutti
A Terni prende il via la prima iniziativa del Natale solidale, intitolata “Sotto l’albero, un regalo per tutti”. Questo evento segna l’inizio di una serie di iniziative volte a offrire supporto concreto e speranza a chi si trova in condizioni di fragilità, promuovendo uno spirito di solidarietà e comunità durante le festività natalizie.
Prime iniziative legate al Natale solidale, volte a regalare un sostegno concreto e serenità a chi vive in condizioni di fragilità. Nella giornata di sabato 13 dicembre si sta svolgendo la nuova edizione di “Sotto l’albero, un regalo per tutti”, l’appuntamento che prevede la raccolta benefica di. Ternitoday.it
