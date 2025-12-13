Terni nuova vita per l’ex scuola comunale ' Grillo Parlante' | inaugurato il Polo Laboratoriale Aula Verde Lab e LaborArt

A Terni, nasce un nuovo spazio dedicato alla creatività e alla sostenibilità con l'inaugurazione del Polo Laboratoriale Aula Verde Lab e LaborArt. Ricavato dalla riqualificazione dell’ex scuola comunale Grillo Parlante, questo intervento rappresenta un'opportunità di rigenerazione urbana e culturale per la città. L'evento di venerdì 12 dicembre segna un passo importante per il territorio.

Non una semplice inaugurazione, ma un momento carico di significato per la città. Nel pomeriggio di ieri venerdì 12 dicembre il Comune di Terni ha inaugurato il Polo Laboratoriale Aula Verde Lab e LaborArt, nato dalla completa riqualificazione dell'ex Scuola Comunale Grillo Parlante, chiusa dal.