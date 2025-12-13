Ternana Claudia Rizzo | Proseguiremo in piena autonomia con i giusti compromessi Novità societarie in arrivo

Claudia Rizzo, rappresentante della Ternana, ha commentato durante la conferenza stampa le strategie future del club, sottolineando l'importanza di proseguire in piena autonomia con i giusti compromessi. In vista della scadenza federale del 16 dicembre, sono emerse anche alcune novità societarie che potrebbero influenzare il percorso della squadra.

Una dichiarazione a fine conferenza stampa per fare il punto sulla scadenza federale del 16 dicembre. La presidente della Ternana Claudia Rizzo è intervenuta nella sala stampa del Libero Liberati in compagnia del capitano Marco Capuano: “Siamo qui per mettere un poco di chiarezza su determinate. Ternitoday.it

