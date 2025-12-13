Termini non c’entra con i treni | il segreto nascosto dietro il nome della stazione di Roma

Roma Termini è la stazione più grande e affollata d’Italia, ma il suo nome nasconde un’origine inaspettata. Mentre milioni di viaggiatori la attraversano ogni giorno, pochi sanno quale sia il vero significato dietro questa denominazione, che non ha alcuna connessione con i treni o le destinazioni, rivelando un’affascinante storia di cui poco si parla.

La stazione ferroviaria più grande e trafficata d'Italia porta un nome che sorprende: Roma Termini. Eppure, nonostante migliaia di passeggeri attraversino ogni giorno i suoi binari, pochi conoscono la vera origine di questa denominazione che non ha nulla a che fare con i treni, le destinazioni finali o il capolinea delle corse ferroviarie. La risposta si trova a pochi passi dall'edificio moderno, nascosta tra le rovine monumentali di uno dei complessi più grandiosi dell'Impero Romano: le Terme di Diocleziano. La denominazione Roma Termini, infatti, deriva infatti dalla vicinanza a queste imponenti Thermae Diocletiani, le cui vestigia si trovano a nord-est dell'attuale struttura ferroviaria.