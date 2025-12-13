Teodora la corsa non si arresta | Ragazze unite e motivate

L’Olimpia Teodora si prepara all’ultima trasferta dell’anno contro la Osgb, squadra forte ed esperta. Le ragazze, unite e motivate, affrontano questa sfida nel Reggiano, consapevoli dell’importanza di chiudere l’anno con un risultato positivo e di consolidare la propria posizione in classifica.

Ultima trasferta dell’anno solare per l’ Olimpia Teodora, che oggi viaggia fino a Campagnola, nel Reggiano, per affrontare la Osgb, quarta, squadra forte, esperta e costruita per la lotta di alta classifica. È un periodo movimentato per la società ravennate che negli ultimi giorni ha visto sbloccarsi alcune situazioni che permettono all’allenatore Rizzi di affermare: "Ho partecipato all’incontro con il sindaco, che ci ha incoraggiato e so di alcuni interessamenti di aziende. Abbiamo esposto il nostro stato di difficoltà e qualcosa si muove. Ho parlato con le ragazze, le ho trovate unite e motivate, anche quelle di fuori, che potevano avere facile mercato altrove. Ilrestodelcarlino.it

