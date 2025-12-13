tenuta di arceno i vini per il natale ma non solo

Situata nel cuore del Chianti Classico, la Tenuta di Arceno rappresenta una delle realtà più significative della regione toscana. Di proprietà di Barbara Banke, erede del fondatore Jess Jackson, questa cantina unisce tradizione e innovazione, offrendo vini ideali non solo per il Natale ma per ogni occasione speciale.

Nella parte meridionale del Chianti Classico, a Nord-est della città di Siena, l’azienda Tenuta di Arceno è una realtà molto rappresentativa di questa regione storica del vigneto toscano, con un’identità forte e una visione innovativa che deriva anche dalla proprietà, oggi nelle mani di Barbara Banke, che ha ereditato la cantina dal mecenate californiano Jess Jackson, che la acquistò nel 1994 e per tanti anni l’ha forgiata in funzione della sua visione. Tenuta di Arceno è una realtà dal piglio imprenditoriale ma con una forte dimensione artigianale e territoriale: si distende su mille ettari, dei quali 112 vitati, sui quali vengono coltivate con la stessa cura il re della viticultura toscana, il Sangiovese, e varietà internazionali come Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot. Ilgiornale.it

