Tentato furto in una villa in zona Montanara | l' allarme del proprietario e le Volanti mettono in fuga i ladri

Un tentato furto è stato sventato in una villa di zona Montanara grazie all’intervento tempestivo delle Volanti. L’allarme lanciato dal proprietario ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire prontamente, mettendo in fuga i ladri e garantendo la sicurezza della proprietà. L’attività di prevenzione si conferma fondamentale per contrastare i reati in aree residenziali.

L’attività di prevenzione dei reati, svolta dagli equipaggi della Squadra Volante, ha consentito di sventare, grazie alla tempestiva segnalazione della vittima e all'intervento delle Volanti, un tentativo di furto nei pressi di una villa in zona Montanara, alle 20.30 di giovedì sera.Inoltre. Parmatoday.it Tentato furto in villa Arnautovic, un vigilantes ferito - Tentato furto ieri sera nella villa del calciatore Marko Arnautovic, a Cantù (Como), nella zona residenziale di via delle Ginestre. quotidiano.net Marko Arnautovic, paura per l'ex calciatore dell'Inter: due ladri hanno tentato il furto nella sua villa. Ferita una guardia di sicurezza: lo scontro - Nell'abitazione c'erano due custodi, una coppia di nazionalità filippina, che si sono barricati in casa e hanno chiamato le forze dell'ordine Tentato furto ieri sera 21 giugno 2025 nella villa del ... leggo.it Tentato furto in un impianto fotovoltaico ad Augusta, contrada Ogliastro: arrestato un uomo e sequestrato un autocarro rubato grazie all’intervento di polizia e guardie giurate #FurtoFotovoltaico ? - facebook.com facebook Era uscito a fare una corsa prima di iniziare il turno Marco, agente della Polizia di Stato in servizio ad Ancona, quando ha notato un uomo che stava forzando la serratura di un’auto. Dopo essersi avvicinato, il ladro ha tentato la fuga, ma l’agente lo ha raggiunt x.com © Parmatoday.it - Tentato furto in una villa in zona Montanara: l'allarme del proprietario e le Volanti mettono in fuga i ladri

Tentativo di furto sventato da BOR presso la villa del noto calciatore Stanislav Lobotka!

Video Tentativo di furto sventato da BOR presso la villa del noto calciatore Stanislav Lobotka! Video Tentativo di furto sventato da BOR presso la villa del noto calciatore Stanislav Lobotka!