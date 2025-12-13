Tentato furto a Lostello nella notte | Non ci fermiamo il mercatino di Santa Lucia si farà Cat

Nella notte tra venerdì e sabato si è verificato un tentativo di furto a Lostello, spazio cooperativo parmigiano. L'episodio si aggiunge a una serie di attacchi che colpiscono ripetutamente il luogo, nonostante la chiusura temporanea. La comunità e gli organizzatori confermano la volontà di non fermarsi e di portare avanti il progetto del mercatino di Santa Lucia.

Un nuovo tentativo di furto a Lostello nella notte tra venerdì e sabato. L’ennesimo episodio ai danni dello spazio cooperativo parmigiano, già più volte preso di mira, che continua a subire attacchi nonostante il locale sia al momento chiuso. Dalla cooperativa, però, arriva un messaggio chiaro e. Parmatoday.it Ladri di notte a Lostello: molti danni. L'appello a sostenere il mercatino di Natale - Un post sul profilo del locale: "L’ennesimo tentativo di furto a Lostello, stanotte. gazzettadiparma.it

Tentato furto nel ristorante della mamma di Lucio Corsi: “Avvisati da un vigilante, hanno spaccato una porta” - Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre una banda di ladri ha tentato un furto nel Ristorante Macchiascandona, il locale gestito dalla mamma del cantautore Lucio Corsi, Nicoletta Rabiti. fanpage.it

Un 29enne è stato arrestato dai Carabinieri per tentato furto aggravato #Rimini #Cronaca x.com

?????????????? ?????????? ???? ??????????????????????: ???????????????? ???????? ???? ???????? Tentato furto in una gioielleria del centro di Termoli, dove un uomo ha cercato di impossessarsi di alcuni gioielli e oggetti preziosi. Il personale dell’attività commerciale si è accorto de - facebook.com facebook

© Parmatoday.it - Tentato furto a Lostello nella notte: “Non ci fermiamo, il mercatino di Santa Lucia si farà” Cat