Tentativo di estorsione nel cantiere di Fondo Fucile Fillea Cgil | Vicini a ditta e lavoratori

Un tentativo di estorsione nel cantiere di Fondo Fucile coinvolge la ditta Cosedil e i lavoratori. La Fillea Cgil condanna duramente l’accaduto, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di tutela per le imprese e gli operai impegnati nel risanamento. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza e la legalità nel settore edile.

"Il tentativo di estorsione ai danni della ditta Cosedil, impegnata nel risanamento del Fondo Fucile, è una sporca e gravissima storia, che non può e non deve essere minimizzata, in quanto, secondo quanto emergerebbe in questa prima fase, rappresenta l’ennesimo, inaccettabile tentativo di. Messinatoday.it Il pizzo arriva con la videochiamata dal carcere: la ditta di Catania denuncia, tre denunciati - Una videochiamata dal carcere, un volto che appare sullo schermo e una cifra pronunciata con tono minaccioso: 250 mila euro. lasicilia.it

Il pizzo a Fondo Fucile, “bisogna tenere la schiena dritta perché lo Stato è presente” - Con al fianco il sindaco di Messina, così l'ad di Cosedil e presidente di Confidustria Sicilia Vecchio. msn.com

Il sindaco ha incontrato a Palazzo Zanca Gaetano Vecchio, alla guida di Cosedil. La società che ha denunciato il tentativo d'estorsione - facebook.com facebook

