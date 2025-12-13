Tentativi di pace tra Russia e Ucraina Steve Witkoff a Berlino per convincere Zelensky e i leader europei

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tentativo di favorire una soluzione diplomatica al conflitto tra Russia e Ucraina, Steve Witkoff si recherà a Berlino nel weekend. Accompagnato dal presidente Zelensky, incontrerà i leader europei per promuovere iniziative volte a trovare un accordo di pace e ridurre le tensioni nella regione.

Nel weekend Steve Witkoff incontrerà i leader europei a Berlino, insieme al presidente ucraino Zelensky, per portare avanti le trattative per raggiungere la pace con Mosca. "Stop alla guerra con la Russia entro fine anno". Fanpage.it

