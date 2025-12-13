Tentata estorsione al cantiere di Fondo Fucile Vecchio rivendica la scelta di legalità | Lo Stato c' è ed è più forte

In un contesto di rinnovamento urbano a Messina, la denuncia di Vecchio rappresenta un gesto di coraggio contro tentativi di estorsione al cantiere di Fondo Fucile. La sua scelta di legalità sottolinea la presenza dello Stato e la forza delle istituzioni nel difendere gli interessi legittimi, rompendo il silenzio e sostenendo il progresso della città.

Ha scelto di denunciare, rompendo il muro del silenzio, mentre la sua azienda era impegnata in uno dei cantieri simbolo della trasformazione urbana di Messina. La vicenda riguarda il tentativo di estorsione ai danni di Cosedil Spa, società impegnata nei lavori di risanamento dell’area di Fondo. Messinatoday.it

Pizzo chiesto in videochiamata dalle carceri di Agrigento e Palermo, tre denunce - La denuncia immediata da parte dell’impresa ha consentito ai carabinieri del Nucleo investigativo di intervenire e bloccare il tentativo di estorsione ... msn.com