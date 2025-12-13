Tennistavolo | Lim e Shin campioni del doppio misto alle Finals 2025 Esulta la Corea

Giornata ricca di match e di emozioni alle WTT Finals 2025 di Hong Kong. Sui tavoli asiatici è stato assegnato il primo titolo dell'edizione di quest'anno, quello del doppio misto, e si sono delineate le cose in merito ai tornei di singolare femminile e maschile. Doppio misto La vittoria del contest di quest'anno è andato alla coppia coreana formata da Lim Jonghoon e Shin Yubin che, nella finalissima della specialità, si sono imposti per 3-0 sul duo cinese costituito dalle wild card Wang Chuqin e Sun Yingsha, con i parziali di 11-9, 11-8, 11-6. Singolare Femminile Finalissima tutta cinese con la testa di serie numero 2 – Wang Manyu – e la testa di serie numero 4 – Kuai Man – pronte a sfidarsi domani.

