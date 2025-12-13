Temptation Island Gabriela Chieffo incinta per la seconda volta | rivelazioni su Giuseppe Ferrara
Gabriela Chieffo, nota per la sua partecipazione a Temptation Island, annuncia di essere incinta per la seconda volta. La sua storia d’amore con Giuseppe Ferrara, protagonista del programma, si arricchisce di nuove emozioni e rivelazioni, aggiungendo un capitolo importante alla loro vicenda.
La storia di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara divenuta famosa a Temptation Island aggiunge un tassello importante. La giovane, 22 anni, ha annunciato di essere al terzo mese di gravidanza. L’amore nato e poi messo alla prova in TV oggi guarda avanti con serenità: le incomprensioni di allora hanno lasciato spazio a dialogo e consapevolezza. A Verissimo, Gabriela ha condiviso emozioni, paure e la gioia di una maternità fortemente voluta, anticipando anche le idee sui nomi e svelando come Giuseppe ha scoperto la notizia. Alessia Pascarella chiude con Martina De Ioannon: la sua verità Da Temptation Island alla vita reale: un cerchio che si chiude. Anticipazionitv.it
Gabriela Chieffo è incinta di Giuseppe Ferrara: “La prima gravidanza a 14 anni ma oggi è diverso” - La coppia protagonista di Temptation Island ha annunciato la gravidanza a Verissimo. fanpage.it
"Temptation Island", Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara: "Aspettiamo un bambino" - A "Verissimo" la coppia dopo aver pronunciato il fatidico sì lo scorso luglio, annunciano l'arrivo del loro primo figlio ... msn.com
#TemptationIsland: #GabrielaChieffo e #GiuseppeFerrara aspettano un bambino Gabriela e Giuseppe , conosciuti dal pubblico per la loro partecipazione a Temptation Island, sono stati ospiti oggi a #Verissimo e hanno svelato di aspettare un bimbo. La coppi - facebook.com facebook
Temptation Island 2023 - Giuseppe e Gabriela: il falò di confronto anticipato