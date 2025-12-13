Temptation Island Gabriela Chieffo incinta per la seconda volta | rivelazioni su Giuseppe Ferrara

13 dic 2025

Gabriela Chieffo, nota per la sua partecipazione a Temptation Island, annuncia di essere incinta per la seconda volta. La sua storia d’amore con Giuseppe Ferrara, protagonista del programma, si arricchisce di nuove emozioni e rivelazioni, aggiungendo un capitolo importante alla loro vicenda.

La storia di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara  divenuta famosa a Temptation Island aggiunge un tassello importante. La giovane, 22 anni, ha annunciato di essere al terzo mese di gravidanza. L’amore nato e poi messo alla prova in TV oggi guarda avanti con serenità: le incomprensioni di allora hanno lasciato spazio a dialogo e consapevolezza. A Verissimo, Gabriela ha condiviso emozioni, paure e la gioia di una maternità fortemente voluta, anticipando anche le idee sui nomi e svelando come Giuseppe ha scoperto la notizia. Alessia Pascarella chiude con Martina De Ioannon: la sua verità Da Temptation Island alla vita reale: un cerchio che si chiude. Anticipazionitv.it

