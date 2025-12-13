Temperature in aumento geni in movimento | cosa accade agli orsi polari

Un nuovo studio dell'Università di East Anglia pubblicato su Mobile DNA rivela come l'aumento delle temperature possa influenzare le sequenze genetiche degli orsi polari, evidenziando potenziali meccanismi di adattamento alle condizioni climatiche più calde della Groenlandia sud-orientale. La ricerca apre nuove prospettive sulla capacità di questi animali di rispondere ai cambiamenti ambientali.

AGI - Uno studio dell'Università di East Anglia, pubblicato su Mobile DNA, mostra per la prima volta che l' aumento delle temperature può attivare in modo diverso specifiche sequenze genetiche negli orsi polari, suggerendo un possibile adattamento alle condizioni più calde osservate nella Groenlandia sud-orientale. L'analisi di un team guidato da Alice Godden indica che i cosiddetti "jumping genes", piccoli elementi mobili del genoma, risultano molto più attivi negli individui che vivono nella regione più calda e instabile, un ambiente simile a quello previsto per la specie nelle prossime decadi. Agi.it

