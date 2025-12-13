Telese grande successo al Teatro Modernissimo per Sidun tributo a Fabrizio De André

Una serata emozionante al Teatro Modernissimo di Telese Terme, con lo spettacolo “Sidun”, un tributo a Fabrizio De André. Tra musica, parole e danza, il pubblico ha vissuto un viaggio intenso nella poetica del celebre cantautore, ricevendo un omaggio coinvolgente e appassionato.

Comunicato Stampa Un viaggio musicale intenso e partecipato nella poetica di Faber, tra parole, musica e danza Ieri sera al Teatro Modernissimo di Telese Terme in scena “Sidun” – Tributo a De André è stata una serata meravigliosa e coinvolgente. . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com

