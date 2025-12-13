Telese al via la rassegna A voce alta con Ignazio Silone
A Telese prende il via la rassegna “A voce alta”, dedicata alla valorizzazione della letteratura e alla promozione della cultura. Il primo appuntamento si terrà il 17 dicembre presso la Fondazione Gerardino Romano, con letture a cura del professor. Un’occasione per immergersi nelle opere di Ignazio Silone e scoprire nuove prospettive letterarie.
Comunicato Stampa Primo appuntamento il 17 dicembre alla Fondazione Gerardino Romano con letture a cura del prof. Felice Casucci Mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15 a . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com
Lo ha detto Marco Lombardi, CEO di Proger, una delle Società responsabili della progettazione del Ponte in una intervista di Luca Telese sul "Centro" #InCalabria #Calabria #Sicilia #TopNewsItalpress - facebook.com facebook
La voce Bonaccini per sostituire Zingaretti sempre piu' insistente. Lui: Non facciamo i Tafazzi