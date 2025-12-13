Tehther offerta per la Juventus ma Elkann non vende

Tether, colosso delle criptovalute, ha presentato un’offerta pubblica rivolta alla Juventus, alimentando speculazioni e attese tra tifosi e addetti ai lavori. Nonostante le voci e le indiscrezioni, la famiglia Elkann ha chiarito di non essere disposta a vendere. L’evento segna un punto di svolta nel rapporto tra criptovalute e il mondo del calcio.

Tanto tuonò che piovve. Dopo mesi di chiacchiere e indiscrezioni con sullo sfondo l’opera di rastrellamento di azioni libere sul mercato da parte di Tether, colosso delle criptovalute, è arrivato il giorno dell’offerta pubblica. Tether Investments vuole la Juventus e il suo uomo forte, Paolo Ardoino, lo scrive apertamente sui social uscendo allo scoperto. Un piano da un miliardo di euro per rilevare l’intero pacchetto di maggioranza del club bianconero oggi nelle mani di Exor (65% del capitale sociale) e dieci giorni per decidere. Un’offerta che ha costretto anche John Elkann a rispondere negando qualsiasi ipotesi di cessione di quote della società. Panorama.it

