Tavola del ’400 al Buonaccorsi dopo il restauro

Dopo il restauro, i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi a Macerata presentano al pubblico la

I Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, a Macerata, ufficializzano il rientro e la presentazione al pubblico della " Madonna con Bambino e Santi ", importante tavola quattrocentesca attribuita a Giovanni di Corraduccio e databile alla seconda decade del XV secolo, danneggiata dal sisma del 2016 e oggi finalmente restaurata. La presentazione avverrà mercoledì, alle 17, a Palazzo Buonaccorsi. L’incontro, dopo i saluti del sindaco Sandro Parcaroli, dell’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta, del Soprintendente Giovanni Issini e del direttore dell’Istituto centrale per il restauro (Icr) Luigi Oliva, vedrà gli interventi di Francesca Capanna, restauratrice conservatrice Icr, Pierluigi Moriconi, storico dell’arte, Teresa Mascolo che presenterà il restauro, effettuato con i docenti e gli allievi della Scuola di alta formazione e studio dell’Icr, e Giuliana Pascucci responsabile del Servizio Musei. Ilrestodelcarlino.it

