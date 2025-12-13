Tassa sui pacchi sotto i 150 euro | la stretta del Governo sullo shopping online chi pagherà davvero

Con l'entrata in vigore della Manovra 2026, il Governo introduce una nuova tassa di 2 euro sui pacchi sotto i 150 euro. Questa misura mira a modificare le abitudini di acquisto online degli italiani, coinvolgendo un'ampia gamma di consumatori e operatori del commercio elettronico.

Tassa sui pacchi, con la Manovra 2026 arriva una misura destinata a incidere sulle abitudini di acquisto degli italiani: una tassa da 2 euro applicata a ogni pacco con valore inferiore ai 150 euro. L’obiettivo dichiarato è reperire nuove risorse per finanziare altri interventi della legge di bilancio, ma anche tutelare il Made in Italy e arginare l’impatto dell’ ultra fast fashion. Una scelta che, come sottolineato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, risponde alla necessità di sostenere gli esercenti italiani, in particolare nel settore moda, messi sotto pressione dall’arrivo massiccio di prodotti a basso costo. Thesocialpost.it

Tassa di 2 euro su ogni pacco sotto i 150, la mossa del governo per ridurre la quantità di merci cinesi in arrivo - Per ogni spedizione di valore inferiore a 150 euro è previsto un contributo di 2 euro per frenare l'ingresso di prodotti sottocosto provenienti dalle piattaforme cinesi di ecommerce. wired.it