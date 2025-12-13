Tassa sui pacchi | rincaro di 2 euro nella Manovra 2026

Nella Manovra 2026, si prevede l’introduzione di una tassa di 2 euro sui pacchi spediti, segnando un nuovo capitolo nella tassazione italiana. Questa misura, inserita nel contesto delle novità fiscali e logistiche, sta suscitando interesse tra consumatori e operatori economici, poiché potrebbe influenzare significativamente le abitudini di acquisto e le dinamiche del settore della spedizione.

Tassa sui pacchi, la nuova frontiera del fisco italiano si chiama logistica. Mentre il dibattito sulla Manovra di Bilancio entra nella fase cruciale in Senato, l’attenzione dei consumatori e degli operatori economici si sta concentrando quasi esclusivamente su una misura destinata a cambiare le abitudini di acquisto di milioni di italiani: l’introduzione di un contributo fisso sulle spedizioni. Quello che inizialmente sembrava un intervento mirato a colpire i giganti del fast fashion asiatico si sta rivelando, alla lettura degli emendamenti, una misura “a strascico” che coinvolgerà l’intero comparto dell’e-commerce, incluse le spedizioni che partono e arrivano all’interno dei confini nazionali. Pantareinews.com Tassa sui pacchi sotto i 150 euro: la stretta del Governo sullo shopping online, chi pagherà davvero - Tassa sui pacchi, con la Manovra 2026 arriva una misura destinata a incidere sulle abitudini di acquisto degli italiani: una tassa da 2 euro applicata a ogni ... thesocialpost.it

Tassa di 2 euro su ogni pacco sotto i 150, la mossa del governo per ridurre la quantità di merci cinesi in arrivo - Per ogni spedizione di valore inferiore a 150 euro è previsto un contributo di 2 euro per frenare l'ingresso di prodotti sottocosto provenienti dalle piattaforme cinesi di ecommerce. wired.it

È in arrivo una tassa sui pacchi? «Sì. Il governo ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio 2026. Se il testo verrà approvato al Senato e poi alla Camera, dal prossimo anno, scatterà una tassa di 2 euro su ogni pacco con valore dichiarato non su - facebook.com facebook

Dopo Chat control e la tassa sui pacchi, pronto il backup dei dati di tutti gli utenti per un anno x.com

