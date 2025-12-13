Tare dice no Allegri si infuria | è lite per il bomber al Milan

Le tensioni tra Allegri e Igli Tare emergono nel corso della stagione, segnando il primo scontro ufficiale. La questione riguarda il possibile trasferimento di un bomber al Milan, suscitando discussioni e divergenze tra le parti coinvolte. Un episodio che mette in luce le dinamiche interne e le sfide del calciomercato.

Sembravano andare d’amore e d’accordo, ma Allegri e Igli Tare si trovano a gestire il primo screzio della stagione: lite per il bomber al Milan. Il Milan arriva alla sfida contro il Sassuolo con una consapevolezza chiara: il primato in Serie A non è un punto di arrivo, ma una condizione da difendere settimana dopo settimana. La vittoria in rimonta contro il Torino ha confermato carattere e solidità mentale, ma ha anche ribadito una verità che a Milanello conoscono fin troppo bene. Senza continuità offensiva, anche la migliore posizione di classifica rischia di diventare fragile. L’assenza dalle coppe europee, che inizialmente sembrava un handicap, si è trasformata in un vantaggio competitivo. Glieroidelcalcio.com

