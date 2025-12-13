Talento casertano in finale a La Corrida di Amadeus

Capua si distingue ancora una volta grazie al talento locale. Salvatore Ferdinandez, giovane di 21 anni, ha raggiunto la finale di “La Corrida” condotta da Amadeus su Canale 9, portando la città nel cuore del piccolo schermo e confermando il suo promettente talento artistico.

La città di Capua sarà protagonista del piccolo schermo grazie a Salvatore Ferdinandez, giovane talento locale di 21 anni, che approda alla finale della celebre trasmissione televisiva "La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio", condotta da Amadeus su Canale 9.

