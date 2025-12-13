Talco e rischio cancro | Johnson &#038; Johnson condannata a pagare 40 milioni di dollari in un nuovo processo

Una giuria di Los Angeles ha condannato Johnson & Johnson a pagare 40 milioni di dollari a due donne che accusano il talco della casa farmaceutica di aver contribuito allo sviluppo del loro cancro alle ovaie, segnando un'importante decisione legale riguardo ai rischi associati a questo prodotto.

Una giuria di Los Angeles ha condannato la casa farmaceutica Johnson & Johnson a versare 40 milioni di dollari a due donne affette da cancro alle ovaie. Le due hanno usato talco per decenni e hanno accusato l'azienda di aver tenuto nascosti i rischi per la salute. Si tratta dell'ultimo contenzioso legale fra le decine di migliaia che associano il talco al rischio di tumori. Il colosso farmaceutico ricorrerà in appello. Fanpage.it

talco rischio cancro johnsonJohnson & Johnson è stata condannata a pagare 40 milioni di dollari perché il suo talco avrebbe causato il cancro a due donne - Un tribunale della California ha condannato la multinazionale Johnson & Johnson a pagare 40 milioni di dollari di risarcimento a due donne che avevano sostenuto che il talco prodotto dall’azienda aves ... ilpost.it

Cancro causato dal talco: Johnson & Johnson condannata a pagare 40 milioni - Le due destinatarie hanno spiegato di aver usato la polvere per la pelle di J&J dopo la doccia per quarant'anni. today.it

