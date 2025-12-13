Talco e rischio cancro | Johnson & Johnson condannata a pagare 40 milioni di dollari in un nuovo processo
Una giuria di Los Angeles ha condannato Johnson & Johnson a pagare 40 milioni di dollari a due donne che accusano il talco della casa farmaceutica di aver contribuito allo sviluppo del loro cancro alle ovaie, segnando un'importante decisione legale riguardo ai rischi associati a questo prodotto.
Una giuria di Los Angeles ha condannato la casa farmaceutica Johnson & Johnson a versare 40 milioni di dollari a due donne affette da cancro alle ovaie. Le due hanno usato talco per decenni e hanno accusato l'azienda di aver tenuto nascosti i rischi per la salute. Si tratta dell'ultimo contenzioso legale fra le decine di migliaia che associano il talco al rischio di tumori. Il colosso farmaceutico ricorrerà in appello. Fanpage.it
