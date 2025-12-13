tagli alle giornate di pesca in europa passa la linea italiana

In Europa, le decisioni sulle giornate di pesca stanno generando dibattiti, con l'Italia che si distingue per aver mantenuto una posizione di tutela delle proprie marinerie. La scelta di preservare le giornate di pesca rappresenta un elemento chiave per garantire la sostenibilità delle attività ittiche e il sostegno alle comunità marittime italiane.

Firenze, 13 dicembre 2025 – “Abbiamo salvaguardato le nostre marinerie da tagli che la avrebbero penalizzata irreparabilmente. È un ottimo risultato quello raggiunto dal ministro Lollobrigida e dal governo italiano all'Agrifish sul tema della pesca ”. È quanto dichiara il sottosegretario al Masaf senatore Patrizio La Pietra sui risultati delle trattative di questa notte. Il documento della commissione sul regolamento della pesca per il 2026, che prevedeva un taglio delle giornate di pesca del 64%, spiega, è stato sensibilmente modificato, portando il taglio dal 64% al 39%. "Una revisione importante che, in parte, riconosce il sacrificio fatto in questi anni dai nostri pescatori, confermato anche dai dati scientifici di tenuta della risorsa ittica, al netto di alcune criticità sullo scampo e solo in determinate zone. Lanazione.it

