Taekwondo | nessuna medaglia per l’Italia nel terzo giorno degli Europei U21 Mangione saluta agli ottavi

Nel terzo giorno dei Campionati Europei U21 di taekwondo a Pristina, nessuna medaglia per l’Italia. La giornata si conclude con l’eliminazione di Mangione agli ottavi di finale, senza successi sul tatami kosovaro.

Non arrivano medaglie quest’oggi dal tatami di Pristina, località del Kosovo che sta ospitando in questo fine settimana i Campionati Europei 2025 di taekwondo dedicati alla categoria Under 21. Dopo un day-3 intenso, l’avventura delle nostre migliori portacolori si è concluso ai quarti di finale. Il percorso più lungo è stato quello di Anna Fossaceca e Lucia Pezzola, entrambe in lizza nella categoria -57 kg femminile. La prima è uscita di scena al terzultimo atto, cedendo il passo alla francese Manessa Lakehal-Rollings per 0-2 (13-7, 7-15), mentre la seconda ha perso, sempre ai quarti, il vìs-a-vìs con la competitiva turca Mumune Our Goz, incassando la sconfitta per 0-2 (9-14, 3-15). Oasport.it

