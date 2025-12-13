svilito uno strumento importante per i lavoratori massimalismo nocivo sigliamo un nuovo patto

L'articolo analizza le dichiarazioni di Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, riguardo allo sciopero generale della Cgil. Capone lo ha descritto come uno strumento politico e pregiudiziale, sottolineando la sua opinione sulla sua utilità per i lavoratori e il rischio di un massimalismo dannoso.

Paolo Capone, segretario generale Ugl, ha definito lo sciopero generale della Cgil "politico e pregiudiziale". Perché? "Lo sciopero è uno strumento legittimo, ma va usato con responsabilità, quello generale dovrebbe essere l'ultima istanza. Se lo si usa con frequenza, ne viene svilito il valore. In questo caso non vedo una rivendicazione proporzionata: prima della legge di Bilancio c'è stato un confronto col governo, alcune istanze sono state accolte e, pur con risorse limitate, sono stati messi in campo interventi con impatto sociale rilevante. Parlo di sanità, taglio dell'Irpef per il ceto medio, stabilizzazione del cuneo, misure per assunzioni e investimenti, sostegno alla natalità. Ilgiornale.it

