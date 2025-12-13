Suzuki è l’Auto del Festival di Sanremo 2026

Suzuki è stata scelta come auto ufficiale del Festival di Sanremo 2026, uno degli eventi musicali più prestigiosi e seguiti a livello mondiale. La manifestazione, condotta da Carlo Conti, rappresenta un momento di grande rilevanza per il panorama culturale italiano, attirando pubblico e media da tutto il mondo.

TORINO (ITALPRESS) – , l'evento musicale più atteso e amato della stagione sia a livello nazionale che internazionale, con Carlo Conti alla conduzione e direzione artistica. Suzuki Swift Hybrid è la protagonista insieme a Carlo Conti della clip di apertura della serata finale di Sanremo Giovani "Sarà Sanremo", in onda domenica 14 dicembre in prima serata su RAI1. Swift Hybrid si conferma quindi l'Auto della musica italiana e, dopo aver seguito i 24 giovani cantanti nel corso delle 5 puntate di Sanremo Giovani, accompagnerà il Direttore Artistico fino al palco dell'Ariston nel febbraio 2026, in occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo.