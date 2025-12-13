Supergirl il produttore rivela | Jason Momoa chiedeva il ruolo di Lobo da anni

Peter Safran ha rivelato che Jason Momoa desiderava da tempo interpretare Lobo in un film, dimostrando il suo interesse fin dagli inizi. La lunga attesa e la passione dell’attore per il personaggio sono state fondamentali nella scelta finale, portando alla sua partecipazione nel progetto con Milly Alcock.

Peter Safran ha confessato che la star de Il trono di spade ha voluto fortemente interpretare il personaggio nel film con Milly Alcock. Il team di Supergirl ha raccontato che Jason Momoa ha richiesto insistentemente di poter interpretare il personaggio di Lobo nel film con Milly Alcock, ricevendo anche un messaggio con la scritta LOBO in maiuscolo e parecchi punti esclamativi. Jason Momoa compare anche nel primo trailer di Supergirl e dopo aver interpretato Arthur CurryAquaman nel precedente DC Extended Universe, l'attore è riuscito a convincere la produzione e ottenere la parte di Lobo nel nuovo corso DC. Movieplayer.it

