Superenalotto oggi sabato 13 dicembre 2025 | estrazioni e numeri di Lotto e 10eLotto

Scopri i numeri estratti oggi, sabato 13 dicembre 2025, per il Superenalotto, Lotto e 10eLotto di Milano. Con un montepremi di oltre 91 milioni di euro, questa estrazione promette grandi emozioni. Segui in diretta a partire dalle ore 20 per conoscere i numeri vincenti e le eventuali vincite.

Milano, 13 dicembre 2025 – Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi XXXXX 2025. La sestina vincente vale oggi un montepremi di 91 milioni e 200mila euro: segui su questa pagina la diretta a partire dalle ore 20.00 per scoprire i numeri vincenti. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio, a Desenzano del Garda: con una schedina da 5 euro un fortunato vincitore si è portato in casa 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Ecco qui sotto tutti i numeri estratti. Non vi resta ora che incrociare le dita e. Ilgiorno.it

