Supercoppa e Coppa Italia | si sposta tutto su Italia 1

A dicembre, la mappa televisiva del calcio di Mediaset subisce una rivoluzione: Supercoppa e Coppa Italia verranno trasmesse esclusivamente su Italia 1, modificando la distribuzione delle competizioni e offrendo ai tifosi nuove opportunità di seguire gli eventi calcistici di rilievo.

Cambia la mappa televisiva del calcio di dicembre in casa Mediaset. Il gruppo ha deciso . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net Supercoppa e Coppa Italia: si sposta tutto su Italia 1 - Supercoppa e Coppa Italia: si sposta tutto su Italia 1 Cambia la mappa televisiva del calcio di dicembre in casa Mediaset. forzazzurri.net

Supercoppa Italiana, Mediaset sposta la finale da Canale 5 a Italia 1: il motivo è "incredibile" - L'anno scorso la finale di Supercoppa Italiana fu trasmessa su Canale 5, ma l'edizione odierna sarà visibile su Italia 1. msn.com

+++ CdM - Conte può sorridere: recupera due big per la Supercoppa Italiana! ECCO CHI https://bit.ly/44VAu6i - facebook.com facebook

News del mattino: - Finale Supercoppa spostata su Italia 1, Ruota intoccabile - #IoSonoFarah sostituirà #Uominiedonne nelle vacanze natalizie dal 22 Dicembre - Rivoluzione #GrandeFratello: via il capo-progetto Andrea Palazzo dopo 25 anni #AscoltiTv x.com

© Forzazzurri.net - Supercoppa e Coppa Italia: si sposta tutto su Italia 1

INTER-MILAN 2-3 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025

Video INTER-MILAN 2-3 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025 Video INTER-MILAN 2-3 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025