Sul peschereccio tra le onde e travestimenti ai check-point | ecco come Machado ha beffato 007 e cacciatori di teste per arrivare a Oslo

Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana e vincitrice del Premio Nobel per la Pace, ha vissuto un viaggio avventuroso per raggiungere Oslo. Tra travestimenti, check-point superati con astuzia e rischi elevati, la sua fuga dal regime di Maduro si è trasformata in un'epopea che sembra tratta da un thriller spionistico. Un'impresa di coraggio e determinazione in prima linea.

L’epopea che ha portato Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, a ricevere il suo riconoscimento a Oslo, sembra tratta dalla sceneggiatura di un thriller spionistico: invece è la dura (e avventurosa) realtà vissuta in prima linea dalla leader della opposizione venezuelana che, per sfuggire alla morsa del regime di Maduro, ha intrapreso un viaggio rocambolesco ad altissimo tasso di rischio, durato quasi sedici ore, e scadenzato dal superamento di ben 20 check point, beffati da un travestimento ad hoc e attraversati con coraggio e anima tra i denti. La Machado a Oslo dopo un avventuroso viaggio tra peripezie e rischi. Secoloditalia.it

Nicola Arena: "Così il "Regina" ha sfidato onde di sei metri per salvare il Boccia VM" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook