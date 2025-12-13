Sul Mercosur Meloni può strizzare l’occhio a Macron e irritare la Commissione

L'incontro tra i paesi del Mercosur e l'Unione Europea si avvicina, con il presidente brasiliano Lula che ha già fissato le date per le riunioni preparatorie e la firma dell'accordo commerciale. La posizione italiana, guidata da Meloni, potrebbe influenzare gli equilibri, creando possibili tensioni con la Commissione e la Francia, mentre si avvicinano decisioni chiave per il futuro del trattato.

Il presidente brasiliano Lula ha già fissato date e cerimonie: riunione preparatoria il 19 dicembre tra i paesi del Mercosur, e il 20 la firma con l’Ue sull’accordo commerciale. Location:Foz do Igu. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it Sul Mercosur Meloni può strizzare l'occhio a Macron e irritare la Commissione - L'Italia è l’ago della bilancia tra la richiesta francese di rinviare il voto e il calendario di Lula e Ursula von der Leyen: senza un sì in Consiglio la prossima settimana, la firma Ue- ilfoglio.it

Accordo Ue-Mercosur: sull’ok a Bruxelles il governo Meloni si gioca il rapporto simbiotico con Coldiretti - La Commissione europea ha dato il via libera alla sua proposta di accordo di partenariato con i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), approvato assieme all’aggiornamento ... ilfattoquotidiano.it

Semplificazione delle regole buorocratiche europee, dazi, tagli, Mercosur e reciprocità commerciale sono stati i principali argomenti del confronto dal titolo "La centralità dell'agricoltura in Europa", tra i presidenti Giansanti (Confagricoltura), Prandini (Coldiretti), - facebook.com facebook

