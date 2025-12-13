Südtirol-Bari sabato 13 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici convocati

Il match Südtirol-Bari, in programma sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:00, vede il Bari alla ricerca di una vittoria dopo un avvio difficile sotto la guida di Vincenzo Vivarini. Dopo una sconfitta pesante e alcuni pareggi, i biancorossi cercano di migliorare la loro posizione in classifica in una trasferta importante.

Vincenzo Vivarini siede sulla panchina del Bari da tre partite ed è alla ricerca della prima vittoria dopo aver esordito con una sconfitta per 5-0 contro l'Empoli e raccolto i primi punti pareggiando contro Juve Stabia in trasferta ed il fanalino di coda Pescara al "San Nicola".

