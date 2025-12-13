Südtirol-Bari 0-0 Calcio serie B

Nel match di Serie B tra Südtirol e Bari, le due squadre si sono affrontate in una sfida equilibrata e combattuta, caratterizzata da un approccio prudente e tattico. Entrambe le formazioni hanno mostrato la volontà di ottenere un risultato positivo, mantenendo alta la tensione e la concentrazione in campo, senza riuscire però a trovare la rete.

Südtirol-Bari è stata la classica partita dea due squadre petivolanti. Si sono affrontate due compagini che hanno giocato con la necessità di fare qualcosa ma soprattutto con la paura di subire. La parità, 0-0, è il risultato conseguente. Il Bari ottiene il terzo pareggio consecutivo, poca cosa ma almeno non perde, in attesa di tempi migliori. L'articolo Südtirol-Bari 0-0 Calcio serie B proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it Südtirol-Bari 0-0: galletti fermati sul pari a Bolzano nonostante l'uomo in più - Per il secondo match di fila i biancorossi non sfruttano la superiorità numerica per oltre un'ora di gioco, mostrando ... baritoday.it

Sudtirol-Bari 0-0, i biancorossi raccattano solo un pareggio nonostante il Sudtirol in dieci - 0 esterno e altra occasione persa per il Bari, che non sfrutta la superiorità numerica per oltre sessanta minuti contro il Sudtirol di Castori, ridotto in dieci dal 25' per l’espulsione di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

