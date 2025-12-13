Sua figlia ha investito una donna e un bambino truffatore di Salerno arrestato in Abruzzo

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un truffatore di 34 anni di Salerno è stato arrestato dai carabinieri di Ortona e Chieti in Abruzzo, accusato di tentata truffa ai danni di un'anziana di 86 anni. L'uomo, coinvolto in un episodio inquietante, si è anche scoperto aver investito una donna e un bambino, suscitando grande preoccupazione nella comunità.

Un 34enne di Salerno è stato arrestato dai carabinieri di Ortona e Chiesti per tentata truffa ai danni di un'anziana di 86 anni di San Vito Chietino. Con lui, in manette, è finito anche un complice di 18 anni residente ad Aprilia (Latina). La dinamicaI truffatori si muovevano con una Fiat Panda. Salernotoday.it

sua figlia ha investitoAccompagna la figlia a scuola e viene investito dalla sua stessa auto - Un uomo di 44 anni è ricoverato in gravi condizioni, all'ospedale Maggiore di Bologna, dopo essere stato investito, poco prima delle 9 d ... rainews.it

sua figlia ha investitoAccompagna la figlia a scuola e viene investito dalla sua stessa auto, è grave - Un uomo di 44 anni è ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato travolto ... blitzquotidiano.it

Immagine generica

La Nonna è M0rta

Video La Nonna è M0rta