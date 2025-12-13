su sky arriva tutta la magia di harry potter in un inedito documentario

Su Sky arriva un nuovo documentario dedicato alla saga di Harry Potter, offrendo agli appassionati un’opportunità unica di approfondimento sulla celebre serie. Ricordando l’uscita del primo film il 16 novembre 2001, l’articolo ripercorre l’impatto e la magia di questo fenomeno cinematografico che ha segnato una generazione.

Era il 16 novembre 2001 quando uscì il primissimo film di Harry Potter, facendo sorgere l’alba di una nuova era. I film, eredi dell’ omonima saga letteraria di J. K. Rowling, hanno segnato profondamente la cultura, la psicologia e il panorama cinematografico. Cosa sarebbe Harry Potter senza la sua colonna sonora e senza i volti del suo famosissimo cast? Ecco perché i film, che godono di un successo parallelo rispetto ai libri, sono scandagliati a fondo dalla critica e dal pubblico fan del maghetto. Nasce oggi una docu-serie Sky che intende riportare alla luce tutti i retroscena del saga in un imperdibile progetto: Icons-Harry Potter. Metropolitanmagazine.it

