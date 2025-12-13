struffoli per natale come si fanno e gli ingredienti necessari

Gli struffoli sono un dolce tradizionale natalizio amato in tutta Italia. Prepararli richiede pochi ingredienti semplici e un po’ di pazienza, ma il risultato è un’esplosione di gusto e colore. In questa guida scoprirai come realizzarli passo dopo passo, per portare sulle tavole delle festività un tocco di dolcezza e tradizione.

Il Natale non è Natale senza i dolci della tradizione, e c’è un Re indiscusso che non può assolutamente mancare sulle nostre tavole: gli struffoli, palline dorate e fritte, immerse nel miele e decorate con la frutta candita colorata. Non sono solo belli da vedere, ma sono anche un simbolo di abbondanza e gioia. Come si preparano? E soprattutto, di quali ingredienti abbiamo bisogno per ricreare a casa quel sapore magico che ci riporta subito all’infanzia? Struffoli, le origini e la storia: perché si chiamano così?. Se pensiamo a questo dolce, la prima cosa che ci viene in mente è la tavola napoletana, vero? Eppure, c’è chi non si è mai chiesto: ma da dove arrivano realmente queste meraviglie? L’origine di questo dolce è decisamente più antica: è vero, Napoli ha il merito di averli perfezionati e resi unici, facendoli diventare quel simbolo irrinunciabile che amiamo. Dilei.it

Natale a Napoli tra Struffoli, Roccocò e Susamielli: come nascono i dolci della tradizione - I dolci tipici di Natale a Napoli e in Campania: la storia e le origini di Roccocò, Struffoli, Susamielli e Mostaccioli. msn.com