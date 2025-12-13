Strongman | dopo l' Europa Alessandra Menaglio conquista anche il mondo

Alessandra Menaglio, atleta Pro di Strongman nella categoria di peso di 64 kg, si è distinta a livello internazionale. Dopo aver ottenuto importanti risultati in Europa, si è confermata tra le migliori al mondo, piazzandosi nella top ten al Mondiale di Strongman degli Official Strongman Games in Texas, Stati Uniti. Un traguardo che testimonia il suo talento e la sua determinazione in questa disciplina.

