Stroncato da un malore | il piccolo Tommaso è morto a soli 22 mesi
La comunità di Angone di Darfo Boario Terme piange la perdita del piccolo Tommaso, un bimbo di soli 22 mesi morto improvvisamente a causa di un malore. Un dolore improvviso che ha scosso l'intera frazione, lasciando senza parole amici e familiari.
La frazione di Angone di Darfo Boario Terme è avvolta dal dolore per la morte del piccolo Tommaso, bimbo di appena 22 mesi, stroncato da un improvviso e gravissimo malore. La tragedia ha scosso l’intera comunità, che in queste ore si stringe ai genitori e ai familiari.Il piccolo aveva iniziato a. Bresciatoday.it
