Stroncato da un malore | il piccolo Tommaso è morto a soli 22 mesi

La comunità di Angone di Darfo Boario Terme piange la perdita del piccolo Tommaso, un bimbo di soli 22 mesi morto improvvisamente a causa di un malore. Un dolore improvviso che ha scosso l'intera frazione, lasciando senza parole amici e familiari.

