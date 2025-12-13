Stranger Things si concluderà con una canzone nota che in una serie tv non si è mai sentita
Stranger Things si prepara a concludersi con un finale epico, caratterizzato da un'inedita sorpresa musicale. Dopo aver rilasciato la prima metà della quinta stagione nel Giorno del Ringraziamento, i fan attendono con tre episodi completi il 26 dicembre e un gran finale il 1° gennaio 2026, scritto e diretto dai fratelli Duffer.
Dopo aver lanciato la prima metà della sua quinta e ultima stagione nel Giorno del Ringraziamento, Stranger Things si appresta ora ad affrontare la madre di tutti i climax: tre episodi (completi) in uscita il 26 dicembre, più un gran finale, scritto e diretto dai fratelli Duffer, il 1° gennaio 2026. È chiaro che Netflix ha deciso di farci compagnia per tutte le Feste con il suo prodotto di punta trasformando la sua fine in un evento culturale e quindi celebrandolo come tale. Ma l'uscita in un periodo come questo, probabilmente, ha a che fare anche con quanto è costata l'ultima stagione. Come si può immaginare, Matt e Ross Duffer, così come Frank Darabont e Shawn Levy, altri illustri registi degli episodi conclusivi di Stranger Things, stanno tenendo sotto chiave i tanti segreti legati a uno dei finali più attesi della storia della televisione. Gqitalia.it
Stranger Things – Stagione 5: guida alla colonna sonora, ogni canzone nel Volume 1 - Ogni stagione di Stranger Things presenta delle canzoni iconiche, ma la stagione 5 volume 1 ha esagerato con brani famosi. cinefilos.it
Stranger Things 5: una colonna sonora spettacolare, con canzoni da brivido! - La colonna sonora della stagione finale della serie TV Netflix ha brani cult, spettacolari! cinematographe.it
Kate Bush, come Stranger Things ha fatto scoprire Running Up That Hill a milioni di persone Il brano venne eseguito dal vivo dalla cantautrice per la prima volta con David Gilmour dei Pink Floyd #KateBush #StrangerThings - facebook.com facebook
Stranger Things 5, nuove anticipazioni dei creatori sui personaggi del Volume 2 x.com
Queen - Who Wants To Live Forever Lyrics (Stranger Things Season 5 Trailer Song)