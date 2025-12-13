Stranger Things si concluderà con una canzone nota che in una serie tv non si è mai sentita

Stranger Things si prepara a concludersi con un finale epico, caratterizzato da un'inedita sorpresa musicale. Dopo aver rilasciato la prima metà della quinta stagione nel Giorno del Ringraziamento, i fan attendono con tre episodi completi il 26 dicembre e un gran finale il 1° gennaio 2026, scritto e diretto dai fratelli Duffer.

Dopo aver lanciato la prima metà della sua quinta e ultima stagione nel Giorno del Ringraziamento, Stranger Things si appresta ora ad affrontare la madre di tutti i climax: tre episodi (completi) in uscita il 26 dicembre, più un gran finale, scritto e diretto dai fratelli Duffer, il 1° gennaio 2026. È chiaro che Netflix ha deciso di farci compagnia per tutte le Feste con il suo prodotto di punta trasformando la sua fine in un evento culturale e quindi celebrandolo come tale. Ma l'uscita in un periodo come questo, probabilmente, ha a che fare anche con quanto è costata l'ultima stagione. Come si può immaginare, Matt e Ross Duffer, così come Frank Darabont e Shawn Levy, altri illustri registi degli episodi conclusivi di Stranger Things, stanno tenendo sotto chiave i tanti segreti legati a uno dei finali più attesi della storia della televisione. Gqitalia.it

