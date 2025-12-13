Strana puzza in casa 32enne trovato morto in una cassapanca e la madre denutrita | dramma a Firenze

Un tragico episodio si è verificato a Firenze, dove un uomo di 32 anni è stato trovato morto all’interno di una cassapanca nella casa di famiglia. La scoperta ha svelato anche una madre in condizioni di grave denutrizione, mentre si indaga sulle cause di questa drammatica situazione.

Il corpo senza vita del 32enne era nascosto in una cassapanca nell'abitazione di famiglia a Sant'Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, nell'hinterland di Firenze. In casa anche la madre denutrita e i due fratelli. Fanpage.it