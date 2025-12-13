Strage di piazza Fontana il ricordo Il monito contro i pericoli moderni Sala | strade ancora piene di fascismo

Il ricordo della strage di piazza Fontana si rinnova con un corteo e commemorazioni a Milano, testimonianze di un evento che ha segnato profondamente la storia italiana. Un momento di riflessione sulle minacce del passato e i pericoli moderni, affinché la memoria delle vittime continui a essere un monito contro ogni forma di fascismo e intolleranza.

di Marianna Vazzana MILANO Il corteo, le corone. Il silenzio per commemorare le vittime e le parole, necessarie, per non dimenticare. Ed evitare altro buio. Milano ieri ha ricordato il 56esimo anniversario della strage di piazza Fontana, l’attentato neofascista del 12 dicembre 1969 che causò 17 morti e 88 feriti. Cerimonia alle 16.37, l’ora in cui esplose l’ordigno alla Banca Nazionale dell’Agricoltura. Con la voce rotta dal pianto, Romeo Turrin, caporeparto a riposo dei vigili del fuoco, tra i primi a intervenire, ricorda quella giornata: "Non la dimenticherò mai. Ho fatto due viaggi, trasportando due feriti gravi. Ilgiorno.it Strage di Piazza Fontana, i ricordi di due legnanesi: “La paura delle bombe a Milano una cosa impensabile prima” - Tra i ricordi proponiamo quelli di due legnanesi: una liceale che quel giorno era in centro città e un lavoratore all'estero che lesse la notizia de ... legnanonews.com

LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA

